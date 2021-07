Amtseinsetzung: Pater Shiju Mathew ist der neue Pfarrer in Leinzell

Foto: astavi

Mit einem Gottesdienst feierte die Seelsorgeeinheit Leintal mit den Kirchengemeinden St. Vitus Heuchlingen, Mariä Opferung Horn, St. Georg Leinzell und St. Sebastian Schechingen in der St.-Georgs-Kirche in Leinzell die Investitur von Pater Shiju Mathew.

Montag, 26. Juli 2021

Edda Eschelbach

„Ein herzliches Grüß Gott, liebe Schwestern und Brüder, aus nah und fern, Große und Kleine, einfach alle.“ Mit diesen Worten begrüßte der neue Pfarrer die Besucher zu seiner Amtseinsetzung in Leinzell. Zur Amtseinführung konnten nur geladene Gäste in die St.-Georgs-Kirche in Leinzell kommen. Dekan Robert Kloker nahm die feierliche Investitur vor. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Gospelchor „inTakt“.

