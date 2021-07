Gmünder Freibäder: Drei Wochen lang freier Eintritt für Kinder und Jugendliche

Drei Wochen lang freier Eintritt für Kinder und Jugendliche in Gmünder Freibädern. Die Stadtspitze präsentiert das neue Ferienangebot vor Ort im Bud Spencer Bad.

Montag, 26. Juli 2021

Edda Eschelbach

„Gerade Kinder und Jugendliche mussten zum Schutz ihrer Mitmenschen in den vergangenen Monaten auf vieles verzichten und haben die Regelungen zum allergrößten Teil tapfer mitgemacht“, sagte Oberbürgermeister Richard Arnold auf der Liegewiese des Bad Spencer Bades, bevor er die gute Botschaft verkündete. „Jetzt haben wir die Gelegenheit, uns dafür zu bedanken“, so Arnold weiter.





Wer an der Aktion beteiligt ist, steht am 26 . Juni in der Rems-​Zeitung.



