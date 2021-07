Zeugen gesucht: Schlägerei auf Marktplatz Gmünd

Foto: RZ

Zu einer Schlägerei ist es am Samstagmorgen auf dem Schwäbisch Gmünder Marktplatz gekommen. Ein 42 -​Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus kam. Wer hat etwas beobachtet?

Montag, 26. Juli 2021

Thorsten Vaas

ZwischenundUhr stritten sich laut Polizei zwei Personengruppen, was schließlich in einer tätlichen Auseinandersetzung auf dem Marktplatz mündete. Dabei wurde ein-​jähriger Mann so schwer verletzt, so dass er stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Das Kriminalkommissariat Aalen hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen.