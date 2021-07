Eßwein nach Heubach? „Fühle mich in Mutlangen sauwohl“

Wer folgt auf Bürgermeister Frederick Brütting? Diese Frage stellen sich nicht nur die Bürger aus Heubach. Auch ringsum brodelt schon die Gerüchteküche. Ein Name, den man hört: Stephanie Eßwein, Bürgermeisterin in Mutlangen.

Dienstag, 27. Juli 2021

Ob sie sich eine Kandidatur vorstellen kann? „Ich wurde gefragt“, sagt Eßwein , was sie auch sehr gefreut habe, jedoch „fühle ich mich in Mutlangen sauwohl“, betont die Bürgermeisterin. Heubachs amtierender Bürgermeister Frederick Brütting wird neuer Oberbürgermeister in Aalen und damit Nachfolger von Thilo Rentschler . Neu gewählt wird in Heubach am. Oktober, die Bewerbungsphase läuft vom. August bis. September.

