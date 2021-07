Footvolley-​EM: Teilnehmer stehen fest

Foto: Kessler

Nachdem alle nationalen Wettbewerbe vorbei sind, steht nun endgültig fest, welche Footvolley-​Spieler ihre Farben bei der Europameisterschaft auf dem Gmünder Johannisplatz vom 6 . bis 8 . August vertreten werden. Israel ist der klare Favorit.

Bei der Sparkassen-​Footvolley-​Europameisterschaft in Schwäbisch Gmünd vom 6 . bis 8 . August werden die Teams aus Portugal, Frankreich und Israel zum engsten Favoritenkreis gezählt. Jedoch auch Deutschland kann mit beiden Teams für Furore sorgen, vor allem mit der Unterstützung der Gmünder Fans.





Welche 16 Mannschaften in Schwäbisch Gmünd in welcher personellen Besetzung dabei sein werden, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 28 . Juli.



