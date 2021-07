Gesundheitsgefahr: Badeverbot am Plüderhäuser See

In den vergangenen Tagen hätten sich vermehrt Blaualgen (Cyanobakterien) entwickelt, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung Plüderhausen, die Warnhinweise am See angebracht hat und das Wasser analysieren ließ. „Im Ergebnis wurde festgestellt, dass der Toxinwert (Microcystin) um das dreifache des Leitwertes überschritten ist. Es besteht daher eine Gesundheitsgefährdung der Badegäste beim Baden im See“, schreibt die Verwaltung weiter. Deshalb müsse man bis auf Weiteres ein Badeverbot aussprechen. Für Badende — insbesondere für Kleinkinder - bestehe ein Risiko von Hautreizungen, Bindehautentzündungen und Magen-​/​Darm-​Erkrankungen.