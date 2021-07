Rührend: Frau zahlt Einkäufe für Feuerwehrmann in Lorch

Eine rührende Geschichte hat sich am Montag in Lorch zugetragen. Als Feuerwehrmann Marvin Schöllhammer von der Supermarktkasse weg zu einem Einsatz muss, bezahlt eine unbekannte Frau seine Einkäufe. Und hinterlässt ihm eine schöne Nachricht.

17 . 38 Uhr alarmiert. Ein Baum war auf die Wenn der Piepser am Hosenbund Alarm schlägt, lassen ehrenamtliche Einsatzkräfte von Rettungsdienst und der Feuerwehr alles stehen und liegen, um zum Einsatzort zu eilen. So auch Marvin Schöllhammer von der Freiwilligen Feuerwehr Lorch , der beim Unwetter am Montagabend gerade an der Supermarktkasse stand. Sein Einkauf lag bereits auf dem Band, da wurde er umUhr alarmiert. Ein Baum war auf die Plüderhäuser Straße gefallen, Schöllhammer und seine Kameraden sollten ihn beseitigen. „Es war ein kurzes, aber heftiges Unwetter“, sagt Schöllhammer, dessen Einkäufe freilich noch auf dem Band lagen, als er an der Kasse vorbei ins Auto sprang, um sich auf den Weg ins Feuerwehrhaus zu machen. „Ich habe die Kassiererin gebeten, alles abzukassieren, da ich nach dem Einsatz wiederkommen und bezahlen würde“, erzählt der Feuerwehrmann. Eine ganze Weile sollten er und seine Kollegen an diesem Abend beschäftigt sein.

Insgesamt siebenmal werden die Lorcher am Montagabend alarmiert, zuletzt wegen eines umgestürzten Baums am Elisabethenberg , wobei ein Hausdach beschädigt wurde. Allesamt kleine Einsätze für die Lorcher. Routine. Doch was Schöllhammer erlebt, als er gegenUhr von seinem Einsatz in den Supermarkt zurückkehrt, um zu bezahlen, ist alles andere als alltäglich: Die Kassiererin berichtete ihm, dass die Kundin, die hinter ihm an der Kasse stand, dessen Einkäufe bereits bezahlt habe. „Ich war einfach sprachlos“, sagt der Feuerwehrmann. Wie die Frau heißt? Schöllhammer weiß es nicht. Die Frau hinterließ keinen Namen. Nur eine rührende Nachricht auf der Rückseite des Kassenzettels: „Vielen Dank fürs Helfen!“

