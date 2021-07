Studie: Musik hilft durch Corona-​Pandemie

Das Max-​Planck-​Institut für empirische Ästhetik zeigt auf, wie und für wen Musik als Bewältigungshilfe in Krisenzeiten dient.

Dienstag, 27. Juli 2021

Thorsten Vaas

Musik hilft Menschen, besser durch Krisen wie etwa die Coronapandemie zu kommen. Das belegt eine Studie des Max-​Planck-​Instituts für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main mit Menschen aus sechs Ländern auf drei Kontinenten. Während des ersten Lockdowns von April bis Maiwurden repräsentative Stichproben erhoben. Eine besondere Rolle spielte dabei die „Corona-​Musik“ — also neu komponierte Stücke über die Pandemie oder alte Songs, deren Texte mit Corona-​Bezug überarbeitet wurden. Das Interesse an solchen Stücken trug demnach dazu bei, dass ein Mensch die Beschäftigung mit Musik in der Krise als hilfreich empfand.

