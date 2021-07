„Lebenswerte Altstadt“: Schmiedgassen-​Projekt offiziell der Bürgerschaft übergeben

Fotos: hs

Neues Lebensgefühl in den alten Schmiedgassen. Die Umgestaltungsmaßnahmen wurden am Mittwoch offiziell ihrer Bestimmung beziehungsweise der Bürgerschaft übergeben.

Mittwoch, 28. Juli 2021

Heino Schütte

26 Sekunden Lesedauer



Ein interfraktioneller Antrag aus dem Gmünder Gemeinderat stieß vor einem Jahr die kommunalpolitische Kampagne „Lebenswerte Altstadt“ an. Nun ist ein erstes großes Projekt in die Tat umgesetzt worden: Verkehrsberuhigung und völlig neue, blühende Aufenthaltsplätze in der Vorderen und Hinteren Schmiedgasse. Am Mittwoch war offizielle Einweihung, bei der Oberbürgermeister Richard Arnold, Baubürgermeister Julius Mihm und auch HGV-​Chef Dr. Christof Morawitz Bestreben und Zielsetzung dieser Maßnahmen schilderten sowie die Bürgerschaft motivierten, sich auf dieses Experiment einzulassen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



53 Aufrufe

106 Wörter

12 Minuten Online



Beitrag teilen