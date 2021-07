Raiffeisenbank Rosenstein: Bilanzsumme auf Allzeithoch

Dass die Corona-​Pandemie sich so gar nicht im Jahresabschluss der Raiffeisenbank Rosenstein wiederfindet, belegt die Bilanzsumme. Sie ist um 10 , 6 Prozent auf 336 Millionen Euro gestiegen — der höchste je erreichten Wert.

Mittwoch, 28. Juli 2021

Vorstand Matthias Hillenbrand zeigte sich mit der Ertragslage zufrieden, den Jahresabschluss bewertet er unter den gegebenen Bedingungen als gut. Die ausführliche Berichterstattung begann er mit der Zahl der Mitglieder, die um 41 auf 9135 gesunken ist. Dies wertete er jedoch nicht als Misserfolg, vielmehr sei eine Mitgliedschaft bei der Bank durchaus begehrt, sie werde aber nur den Mitgliedern angeboten, die auch wirklich mit der Bank zusammenarbeiten. „Dividendenjägern wollen wir nicht, vielmehr will man die Personen, die zum Ertrag der Bank etwas beisteuern auch an deren Ertrag profitieren lassen“, so Hillenbrand.





Mehr über den Jahresabschluss der Raiffeisenbank Rosenstein lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag.



