Fußball-​Bezirkspokal: 21 „Gmünder“ Spiele in der ersten Runde

Beim VfL Iggingen in der Igginger Gemeindehalle sind am Donnerstagabend die Begegnungen der ersten Runde des Bezirkspokals Ostwürttemberg (am 15 . August) im Raum Schwäbisch Gmünd ausgelost worden.

Donnerstag, 29. Juli 2021

Der Fußball-​Bezirksligist Sportfreunde Lorch tritt als Titelverteidiger an und gastiert in Runde eins beim B-​Ligisten SV Lautern II. In den ersten drei Runden bleiben die insgesamt 122 Mannschaften aus Schwäbisch Gmünd, Aalen und Heidenheim unter sich. Gespielt wird Runde eins am Sonntag, 15 . August, um 15 Uhr.





Bezirkspokal, 1 . Runde:







1 : FC Eschach – TSV Bartholomä

2 : TSV Mutlangen – VfL Iggingen

3 : SV Frickenhofen – FC Mögglingen

4 : TSV Leinzell – TV Weiler

5 : TSB Gmünd – SG Bettringen I

6 : SG Alfdorf/​Hintersteinenberg – TV Heuchlingen

7 : TSV Waldhausen – TSV Heubach I

8 : FC Schechingen II – TV Herlikofen

9 : SV Göggingen – FC Germania Bargau II

10 : FC Durlangen – TSV Großdeinbach

11 : Spfr. Lorch II – TV Straßdorf I

12 : FC Spraitbach II – SV Lautern I ( 13 Uhr)

13 : SV Pfahlbronn – FC Schechingen I

14 : TSGV Rechberg – TSF Gschwend

15 : TSV Heubach II – FC Germania Bargau I

16 : FC Spraitbach I – Bettringen II ( 16 Uhr, Heimrecht getauscht)

17 : TV Lindach – SV Hussenhofen

18 : TSV Essingen II – Türkgücü Gmünd

19 : TSV Ruppertshofen – SG Hohenstadt/​Untergröningen

20 : TV Straßdorf II – TSGV Waldstetten II

21 : SV Lautern II – Spfr. Lorch I









