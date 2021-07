Schwimmkurse für Kinder: Bartholomä öffnet Hallenbad schon im August

Foto: esc

283 Bürgerinnen und Bürger haben einen Antrag an Bürgermeister Thomas Kuhn und den Gemeinderat unterzeichnet, das Lehrschwimmbecken in der Laubenhartschule in Bartholomä früher als vorgesehen zu öffnen. Das Gremium stimmte zu, um Schwimmkurse für Kinder wieder zu ermöglichen.

Donnerstag, 29. Juli 2021

Edda Eschelbach

24 Sekunden Lesedauer



Den Hintergrund des Antrags auf Öffnung des Hallenbades erklärten die Bürgerinnen und Bürger zum einen schriftlich in einem Schreiben an Bürgermeister, Gemeinderat und die Kultur– und Sportstiftung, zum anderen erläuterte Julia Drexler das Anliegen in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch.





