Eugen Stegmaier: Corona-​Zeit macht aus Malermeister einen Kunstmaler

Eine wundersame Wandlung wurde am Freitagabend bei einer Vernissage vor vielen Gästen in Straßdorf dem bekannten Malermeister und Chef des örtlichen Malermuseums Eugen Stegmaier bescheinigt.

Samstag, 03. Juli 2021

Heino Schütte

100

Fred Eberle hielt die Einführung in die Ausstellung. Er beschrieb den erstaunlichen Wandel des Malermeisters zum „Straßdorfer Picasso“. Während der dunklen Pandemie-​Zeit hat Eugen Stegmaier mehr alsGemälde geschaffen, um mit leuchtenden Farben und Motiven aus Natur und Universum seine Mitbürger zu erfreuen. Die Bilder zeigte er währdend des Lockdown in den Fenstern und an der Außenwand seines Domizils. Nun endlich war es Zeit für eine richtige Ausstellung in den Räumen des bundesweit einzigartigen Malermuseums in Straßdorf.

