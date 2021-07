Italiener feiern in Gmünd den Einzug ins Halbfinale

Foto: gbr

Die Gmünder Fans der italienischen Nationalmannschaft feierten mit einem Hupkonzert den Einzug ihres Teams ins Halbfinale der Fußball-​Europameisterschaft nach dem 2 : 1 -Sieg gegen Belgien.

Samstag, 03. Juli 2021

Gerold Bauer

Schon während das Spiel am späten Freitagabend noch lief, hörte man in der Stadt temperamentvolle Fußball-​Fans lautstark mitfiebern. Kaum war das Spiel in München abgepfiffen, begann schon ein Hupkonzert. Rund eine Stunde lang kurvten die Italien-​Fans jubelnd durch die Stadt und zeigten dabei buchstäblich Flagge. Es ging dabei offensichtlich auch recht gesittet zu, denn irgendwelche Zwischenfälle hatte das Polizeipräsidium Aalen aus Gmünd nicht zu vermelden. Gegen Mitternacht kehrte Ruhe ein.







