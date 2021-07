Corona: Weitere Impf-​Termine im Ostalbkreis

Impfen lassen in den Sommerferien: Der Ostalbkreis ist Teil der Impfkampagne „#dranbleibenBW“ und bietet weitere spontane Termine an.

Freitag, 30. Juli 2021

Thorsten Vaas

Folgende spontane Impftermine gibt es in den kommenden Tagen:





Montag, 2 . August, und Dienstag, 3 . August

von 9 . 30 bis 18 Uhr: Ipf-​Treff Bopfingen



Mittwoch, 4 . August

von 14 bis 18 Uhr: Lidl-​Parkplatz Heubach



Donnerstag, 5 . August



9 . 30 bis 18 Uhr: EDEKA Neresheim /​EDEKA Oberkochen



Freitag, 6 . August

von 16 . 30 bis 23 Uhr: McDonalds/​RAN-​Tankstelle Aalen



Impfungen von 12 – bis 17 -​Jährigen im Kreisimpfzentrum Ostalbkreis in Aalen



18 -​Jährige aufmerksam. Auch im Aalener Impfzentrum können sich mit Einverständnis der Eltern 12 – bis 17 -​Jährige gegen Corona impfen lassen. Geimpft wird mit dem Impfstoff von BioNTech. Die Sommerferien böten sich dafür an, um dann im Herbst vollimmunisiert wieder in die Schulen zurückzukehren. Bei unter 16 -​Jährigen ist eine Begleitung durch ein Elternteil notwendig. „Am Samstag, 31 . Juli, steht von 9 bis 16 . 30 Uhr ein Kinderarzt als Ansprechpartner zur Verfügung. Aber auch alle anderen Impfärzte im KIZ sind erfahrene Allgemein– oder Fachärzte, die bei Fragen zur Impfung umfassend beraten“, so Peter Schmidt und Hariolf Zawadil, die ärztlichen Leiter des Kreisimpfzentrums. Ein Überblick der landesweiten Aktionen für 12 – bis 17 -​Jährige gibt es auf 12 – bis 17 -​Jährige und ihre Eltern“. Interessierte Eltern und Jugendliche können sich dort über die teilnehmenden Impfzentren in der Umgebung und deren Öffnungszeiten informieren. Die Leiter des Kreisimpfzentrums in der Aalener Ulrich-​Pfeifle-​Halle machen auf die landesweite Impfkampagne für unter-​Jährige aufmerksam. Auch im Aalener Impfzentrum können sich mit Einverständnis der Eltern– bis-​Jährige gegen Corona impfen lassen. Geimpft wird mit dem Impfstoff von BioNTech. Die Sommerferien böten sich dafür an, um dann im Herbst vollimmunisiert wieder in die Schulen zurückzukehren. Bei unter-​Jährigen ist eine Begleitung durch ein Elternteil notwendig. „Am Samstag,. Juli, steht vonbisUhr ein Kinderarzt als Ansprechpartner zur Verfügung. Aber auch alle anderen Impfärzte im KIZ sind erfahrene Allgemein– oder Fachärzte, die bei Fragen zur Impfung umfassend beraten“, so Peter Schmidt und Hariolf Zawadil, die ärztlichen Leiter des Kreisimpfzentrums. Ein Überblick der landesweiten Aktionen für– bis-​Jährige gibt es auf www​.dran​bleiben​-bw​.de . Auf der Informationsseite finden sich die Impfangebote unter der Rubrik „Impfaktionen für– bis-​Jährige und ihre Eltern“. Interessierte Eltern und Jugendliche können sich dort über die teilnehmenden Impfzentren in der Umgebung und deren Öffnungszeiten informieren.

„Ferienzeit ist Impfzeit!“, schreibt das Landratsamt im einer Mitteilung an die Medien. Deshalb bieten die Landkreisverwaltung und das Kreisimpfzentum Ostalbkreis weiterhin Impfungen im Impfzentrum und zusätzlich vor Ort in den Städten und Gemeinden ohne vorherige Terminvereinbarung an.vonbisUhr: Südtiroler Weinfest auf dem Spritzenhausplatz in AalenvonbisUhr: City Center Schwäbisch GmündvonbisUhr: Galgenbergfestival AalenvonbisUhr: Kaufland Ellwangen

