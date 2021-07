Rosenstein-​Feuerwehren: Extremtraining in mobiler Brandübungsanlage

Fotos: hs

Fast jeden Abend und samstags geht es derzeit auf dem Hof des Heubacher Feuerwehrhauses Heubach extrem heiß (bis zu 600 Grad!) zur Sache.

Freitag, 30. Juli 2021

Heino Schütte

RundFeuerwehrleute aus den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein (Heubach mit Lautern, Bartholom, Mögglingen, Böbingen und Heuchlingen) absolvieren derzeit in einer mobilen Brandübungsanlage in Heubach ein extrem heißes Training speziell für Atemschutzgeräteträger. Diesen speziell geschulten Frauen und Männer fällt bei der Brandbekämpf in und auch der Menschenrettung aus brennenden Gebäude die zentrale Rolle zu. Auch die Eigensicherung will für solche gefährliche Einsätze immer wieder geübt sein.

