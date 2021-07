Vermehrt Infekte bei Kindern erwartet

Fachleute erwarten, dass nach den Sommerferien nicht nur Corona in den Klassenzimmer auftreten wird. Mit Präsenz an Schulen vom Herbst an holen Kinder Infekte nach.

Freitag, 30. Juli 2021

Thorsten Vaas

Mehrere Infekte pro Jahr – bei Kindern ist das nicht ungewöhnlich. Doch in der Pandemie mit Homeschooling und zeitweise geschlossenen Kitas, mit Masken, Kontaktbeschränkungen und Abständen wurde nicht nur das Coronavirus zurückgedrängt: Auch eine Reihe anderer Krankheiten trat seltener auf als üblich. Das Robert-​Koch-​Institut ( RKI ) in Berlin verzeichnete sehr niedrige Zahlen anderer akuter Atemwegsinfektionen. Eine Grippewelle baute sich vergangene Saison gar nicht erst auf.



