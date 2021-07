Museum in Gmünd: Im Oktober eröffnet das Schattentheater-​Museum

Es ist ein Wunsch, den Rainer Reusch schon sehr lange hegte – ein Schattentheater-​Museum in Gmünd, jener Stadt, die schon länger als „Hauptstadt des zeitgenössischen Schattentheaters“ gilt. Der Traum ist nun ganz nahe – das Museum steht kurz vor der Vollendung.

Sehr viel länger dauerte es, ehe der Wunsch nach einem Museum realisiert werden konnte.







Welche Bedeutung das Schattentheater-​Museum für Gmünd hat und was Rainer Reusch besonders begeistert an dieser ganz besonderen Kunst des Schattentheaterspiels das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



ÜberJahre ist es her, seit Rainer Reusch erstmals die Stadtoberen mit der hohen Kunst des Schattentheaters in Berührung brachte. Die anfängliche Skepsis („Einige Gemeinderäte dachten anfangs an ein Kasperltheater“) wich mit dem ersten Internationalen Schattentheater-​Festivalsehr schnell großer Begeisterung. Von jenem Jahr an war Reusch die Unterstützung der Stadt gewiss. Die Schattentheater-​Festivals werden seitdem im dreijährigen Turnus durchgeführt und finden auch international große Beachtung.

