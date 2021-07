Veranstaltungen im Sommer: Auftakt von Mutlanger Dorfsommer mit vielen Besuchern

Der Mutlanger Dorfsommer ist beeindruckend lang, denn er währt vom 30 . Juli bis 12 . September und die Bürger an den Biertischen machen am Freitag in Gesprächen den Eindruck, dass es dringend Zeit wurde für etwas Gemeinsames nach der langen Zeit der Einschränkungen.

Samstag, 31. Juli 2021

Nicole Beuther

Etwa 220 Besucher haben sich am Freitagabend zum Festgelände aufgemacht und werden ab kurz vor 19 Uhr mit Discomusik begrüßt: „Wir schauen nach vorn und nicht zurück“, ein ermutigender Auftakt, dem der herzliche Willkommensgruß der Bürgermeisterin, Stephanie Eßwein, folgt.





Über den Auftakt des Mutlanger Dorfsommers berichtet die RZ in der Samstagausgabe.



Die Stimmung ist gelassen, aber sehr gut, man kennt sich und erkennt sich mit einer stillen Freude und genießt sichtlich den Umgang und das gemeinsame Fest an diesem Abend.

