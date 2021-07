Alkohol am Steuer: An einem Abend bei zwei Unfällen das gleiche Auto im Spiel

Das Polizeipräsidum Aalen meldet einen schweren Fall von Alkohol am Steuer: An einem Abend wurde mit ein und dem selben Volvo im Raum Schwäbisch Hall zwei Unfälle verursacht.

Sonntag, 04. Juli 2021

Am Samstagabend gegenUhr fuhr der Volvo zunächst in Kirchberg gegen zwei geparkte Pkw. Durch einen Zeugen wurde das Kennzeichen des Unfallverflüchtigen bekannt. Dann gegenUhr kam es mit demselben Pkw auf der Autobahn Aim Bereich der Anschlussstelle Schwäbisch Hall zu einem weiteren Unfall, bei dem der Volvo alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der dortigen Leitplanke kollidierte. Der-​jährige Fahrer war, so die Feststellung der Polizei, war stark alkoholisiert. Verletzte müssen zum Glück nicht beklagt werden.

