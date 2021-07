Bettringen: Erdbeerstand geht in Flammen auf

Aus noch ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Sonntag bei Bettringen ein Erdbeer-​Verkaufsstand in Flammen aufgegangen.

Sonntag, 04. Juli 2021

Heino Schütte

Am frühen Sonntagmorgen um kurz vorUhr meldete ein Verkehrsteilnehmer über Notruf, dass das Erdbeerhäuschen an der Reutestraße /​Heubacherstraße in Brand stehe. Der Brand wurde von der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen undEinsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung zur Brandursache übernommen.

