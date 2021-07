Sportfreunde Lorch: 3 : 1 -Sieg im Bezirkspokalfinale

Fotos: Astavi

Der Fußball-​Bezirksligist Sportfreunde Lorch ist zum ersten Mal überhaupt im Finale um den Bezirkspokal gestanden und hat dieses auf Anhieb für sich entscheiden können. Gegen den Ligakonkurrenten TSG Hofherrnweiler-​Unterrombach II, der zum vierten Mal in Folge im Bezirkspokalendspiel das Nachsehen hatte, setzten sich die Sportfreunde vor 600 Zuschauern in Lorch verdientermaßen mit 3 : 1 ( 1 : 0 ) durch.

Sonntag, 04. Juli 2021

Alex Vogt

34 Sekunden Lesedauer



Den ausführlichen Spielbericht und Stimmen zum Spiel lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 5 . Juli.



Die TSG Hofherrnweiler-​Unterrombach II hatte in den erstenMinuten mehr vom Spiel, vergab aber drei Chancen, um in Führung zu gehen. Wie aus heiterem Himmel erzielten die Sportfreunde Lorch dann in der. Minute dasdurch Kilian Kuntz und erhöhten durch Stefan Weida (.) sowie Paolo Gottheit (.) auf. In der Nachspielzeit verkürzte Hannes Discher noch auf den-Endstand.

