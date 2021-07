Suchaktion im Bereich Lorch: Auch Polizeihubschrauber ist beteiligt

Eine Suchaktion ist am Sonntagnachmittag im Bereich Lorch angelaufen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Sonntag, 04. Juli 2021

Heino Schütte

19 Sekunden Lesedauer



15

15

37

Aktuell (SonntagUhr) fliegt ein Polizeihubschrauber über Lorch. Gesucht wird ein-​jähriger behinderter Mann. Er ist über zwei Meter groß, stabil und trägt eine dunkle Jogginghose, ein graues T-​Shirt und hat keine Schuhe an. Wer die Person gesehen hat oder aktuell noch antrifft, so die Bitte der Polizei, soll umgehend eine der am Einsatz beteiligten Streifenwagenbesatzungen ansprechen oder die Polizei telefonisch verständigen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



278 Aufrufe

79 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Lorch ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb