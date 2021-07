Bürgermeisterwahl in Heubach wohl im Oktober

Die Neuwahl eines Bürgermeisters wird in Heubach wohl im Oktober über die Bühne gehen. Dann ist der jetzige Amtsinhaber Frederick Brütting schon als Oberbürgermeister in Aalen, und während der Vakanz werden die drei ehrenamtlichen Bürgermeister die Amtsgeschäfte führen.

Montag, 05. Juli 2021

Gerold Bauer

„Ich spüre, dass man mir in Heubach den Start als Oberbürgermeister einer größeren Stadt gönnt – aber es ist in den Glückwünschen auch eine gewissen Traurigkeit herauszuhören. Mir geht es ja genauso; es wird kein leichter Abschied“, so Brütting am Montag im Gespräch mit der Rems-​Zeitung.







Frederick Brütting will bis zum letzten Tag in Heubach Vollgas geben und hofft, dass er liebgewonnene Projekte bis dahin noch in trockene Tücher bringen kann. Welche das sind, steht am 6 . Juli in der Rems-​Zeitung!







Das Telefon stand bei Frederick Brütting am Tag nach seiner Wahl zum neuen OB von Aalen nicht mehr still. Zahlreiche Weggefährten wollten ihm noch ganz persönlich zum mehr als deutlichen Wahlsieg gratulieren.

