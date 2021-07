DxDiane in Schwäbisch Gmünd: Ausstellung ist eröffnet

Die Ausstellung „DxDiane zu Gast in Gmünd – Kunst über Grenzen“ im Museum im Prediger ist nun eröffnet. Dank der aktuellen Corona-​Lage im Ostalbkreis muss beim Besucher nur noch die Maskenpflicht eigehalten werden.

Wie die Ausstellung aufgebaut ist und was das Faszinierende an der Künstlerin DxDiane ist, steht am 6 . Juli in der Rems-​Zeitung.



Sie schafft es, mit ihren Werken, die Menschen in ihren Bann zu ziehen. Diane Herzogin von Württemberg , Prinzessin von Frankreich – die königliche Hoheit, die mit zwei Beinen auf dem Boden des Lebens steht – fasziniert durch die Vielseitigkeit ihres Schaffens, und weil sie Kunst und soziales Engagement zu einer Einheit verschmelzt. Die Ausstellung im Museum im Prediger darf endlich für Besucher geöffnet werden.

