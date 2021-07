144 . 000 Euro: Diebstahl von Rädern und Keramik-​Bremsen in Aalen

Nur eine Woche nach der ersten Tat suchten Diebe ein Autohaus in Aalen heim. Beim ersten Mal hatten sie es auf Sommerreifen abgesehen. Jetzt stahlen sie die zwischenzeitlich montierten Winterreifen samt Keramik-​Bremsen dreier Autos. Schaden: 144 . 000 Euro. Wer hat etwas beobachtet?

Dienstag, 06. Juli 2021

Thorsten Vaas

Die Polizei vermutet, dass die Diebe über die Rückseite, im Bereich eines dortigen Fahrradhändlers, auf das Gelände gelangten. Dort wurde vermutlich auch das Fahrzeug abgestellt, mit dem das Diebesgut abtransportiert wurde.







Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361 /​ 5240 entgegen.

Beim ersten Diebstahl hatten es die bislang Unbekannte vor einer Woche auf Kompletträder hochpreisiger Fahrzeuge abgesehen. Nun suchten sie erneut das Autohauses in der Oberen Bahnstraße in Aalen heim. Kompletträder von hochwertigen Fahrzeugen entwendet wurden, kam es wiederum zu einem gleichgelagerten. Zwischen Montagabend,Uhr, und Dienstagmorgen,Uhr, drangen sie auf das umzäunte Gelände des Autohauses ein und machten sich an denselben Fahrzeugen wie vergangene Woche zu schaffen: Die drei Audi RS Qwurden wiederum auf Steine aufgebockt. Anschließend stahlen sie die zwischenzeitlich montierten Winterreifen inklusive Felgen – nachdem die Sommerreifen letzte Woche gestohlen worden waren. Es handelte sich um zwölf Winterkompletträder/​aufAluminiumfelgen. Anschließend wurden von den Dieben an allen drei Fahrzeugen noch die Keramik-​Bremsanlagen ausgebaut und ebenfalls mitgenommen. Der dadurch entstandene Schaden wird aufEuro geschätzt.

