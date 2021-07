Kino: Traumpalast öffnet am Donnerstag

Kinobetreiber Heinz Lochmann freut sich, dass das Kino nach fast eineinhalb Jahren endlich wieder öffnen darf, blickt aber mit gemischten Gefühlen auf die Zeit nach der Wiedereröffnung. Neben der Pandemie machen Steamingdienste den Kinos zu schaffen.

In der ersten Woche werden noch nicht komplett alle Kinos im Traumpalast öffnen, aber ab der zweiten Woche hat Lochmann das dann auf jeden Fall vor. „Wenn die Zahlen nicht wieder hochgehen“, hofft er. In einem offenen Brief wendet sich Lochmann zudem an die Cineasten und begründet, warum es neue Filme gibt, die nicht gezeigt werden.





Weshalb Streamingplattformen den Kinobetreibern Probleme machen, erklärt Heinz Lochmann in der Rems-​Zeitung am 6 . Juli.









