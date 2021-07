WFV-​Pokal: Heimspiel für Normannia Gmünd

Foto: RZ

Die Auslosung für die ersten drei Runden des WFV-​Pokals der Herren 2021 /​ 22 ist an diesem Dienstag vorgenommen worden. Die Ermittlung der Spielpaarungen fand unter Aufsicht des Spielausschuss-​Vorsitzenden des Württembergischen Fußballverbandes, Harald Müller, in der WFV-​Geschäftsstelle per DFBnet-​Zufallsgenerator statt.

Dienstag, 06. Juli 2021

Alex Vogt

45 Sekunden Lesedauer



Der Fußball-​Verbandsligist 1 . FC Normannia Gmünd trifft in Runde eins am Samstag, 24 . Juli, daheim auf den Ligakonkurrenten 1 . FC Heiningen. Der TSGV Waldstetten aus der Landesliga steigt erst in Runde zwei am Mittwoch, 28 . Juli, mit einem Heimspiel gegen den TSV Oberensingen in den Wettbewerb ein. Der Bezirkspokalsieger Sportfreunde Lorch empfängt in der ersten Runde mit Türk-​Spor Neu-​Ulm einen Verbandsligisten. Der Regionalligist VfR Aalen gastiert beim Oberligisten SV Göppingen.







Die Spiele der Vereine aus dem Bezirk Ostwürttemberg in der ersten Runde des Verbandspokals am Samstag, 24 . Juli, 15 . 30 Uhr im Überblick:





1

1

1





Freilos in Runde 1 : TSGV Waldstetten, Sportfreunde Dorfmerkingen

TV Echterdingen – TSV Essingen. FC Frickenhausen – SV NeresheimSportfreunde Lorch – Türk Spor Neu-​UlmFV Sontheim/​Brenz – TSG Hofherrnweiler/​Unterrombach. FC Normannia Gmünd –. FC HeiningenSV Waldhausen – SC StammheimSV Göppingen – VfR Aalen

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



77 Aufrufe

183 Wörter

27 Minuten Online



Beitrag teilen