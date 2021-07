Winnenden: Elfjähriger aus Heim vermisst

Foto: rz

Seit Montagnachmittag 17 Uhr wird ein elf Jahre alter Junge aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Winnenden vermisst. In der Nacht wurde er per Hubschrauber gesucht, was aktuell nicht mehr der Fall ist.

Dienstag, 06. Juli 2021

Edda Eschelbach

Der Knabe verließ in der Vergangenheit bereits des Öfteren ohne Einwilligung das Heim, wobei im aktuellen Fall eine Kindeswohlgefährdung oder eine hilflose Lage des Jungen nicht ausgeschlossen werden kann. Der Elfjährige ist ca.cm groß, schlank, hat kurze Haare und trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine schwarze Jogginghose. Hinweise zum Vermissten nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer/​entgegen.

