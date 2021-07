Corona: Wie gut schützt die Impfung vor Delta?

Die ansteckende Delta-​Variante bereitet dem Impfweltmeister Israel immer größere Probleme. Was Experten besondere Sorgen bereitet, ist der hohe Anteil geimpfter Personen unter den Neuinfizierten. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu im Überblick.

In Israel steigen die Corona-​Neuinfektionen wieder deutlich an, obwohl schon fastProzent der Menschen zweimal mit dem Biontech-​Vakzin Comirnaty geimpft worden sind. Experten führen die Entwicklung vor allem auf eine verringerte Wirksamkeit der Impfungen gegen die Delta-​Variante zurück.Aktuellen Daten aus Israel zufolge schützt das Vakzin nicht so gut vor Infektionen mit der Delta-​Variante wie vor Ansteckungen mit dem ursprünglichen Coronavirus oder der (britischen) Alpha-​Variante. Seit dem. Juni habe sich die Wirksamkeit des Vakzins mit Blick auf eine Corona-​Infektion mit Symptomen aufProzent verringert, teilte das israelische Gesundheitsministerium mit, verwies aber zugleich darauf, dass die Datenbasis noch vergleichsweise dünn sei. Im Februar, also vor der Ausbreitung der Delta-​Variante, hatte das Ministerium die Wirksamkeit mit gutProzent angegeben. Dieser Wert war auch in den Zulassungsstudien erreicht worden, in denen Virusvarianten ebenfalls noch keine Rolle gespielt hatten. Allerdings haben doppelt mit Comirnaty Geimpfte den Angaben zufolge immer noch ein umProzent geringeres Risiko als Ungeimpfte, schwer an Corona zu erkranken oder ins Krankenhaus zu müssen. Vor dem Aufkommen der Delta-​Variante lagen die Werte nur wenige Prozentpunkte höher.

