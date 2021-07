Fahrradstraße: In der Klarenbergstraße formiert sich Widerstand der Anlieger gegen das Projekt

Die von der Stadtverwaltung angekündigte Ausweisung der ersten Fahrradstraße in Schwäbisch Gmünd stößt bei den betroffenen Anliegern der Klarenbergstraße auf Widerstand.

Bereits im Vorfeld des am Donnerstag,. Juli, stattfindenden Infoabends formiert sich eine Bürgerinitiative gegen das Projekt. Thomas Betz, Martin Kusatz und Kai Sluga geben sich als Sprecher und Mitstreiter des Bürgerprotestes zu erkennen. „Wir werden täglich mehr“, so beschreiben sie die Unruhe im Bereich der etwa einen Kilometer langen Wohn– und Gewerbestraße im Süden der Stadt, seit die Pläne der Stadtverwaltung für eine Umwidmung dieser Verkehrsachse ihres Quartier in eine Fahrradstraße bekannt geworden sind. Innerhalb kürzester Zeit, so legten sie am Mittwoch im Gespräch mit der Rems-​Zeitung dar, hätten sie auch schonProtestunterschriften von Südstadt-​Bewohnern gesammelt. Man fühle sich von der Stadtverwaltung bislang übergangen.

