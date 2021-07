Hallenbad: Endgültiger Abschied von den Neubau-​Träumen

Foto: gbr

Die Gmünder Stadtverwaltung erwartet vom Gemeinderat einen endgültigen Abschied vom Ausschreibungsprozedere für einen Hallenbad-​Neubau.

Mittwoch, 07. Juli 2021

Heino Schütte

22 Sekunden Lesedauer



50

Dies geht aus der Tagesordnung und Unterlagen für die nächste Gemeinderatssitzung hervor. Das Thema hatte jahrelang für heiße Diskussionen in Schwäbisch Gmünd gesorgt, bis hin zu einem Bürgerbegehren gegen einen privat finanzierten Freizeit-​, Fitness– und Wellness-​Tempel an der Nepperbergstraße. Zuletzt kam auch noch Corona dazwischen und ganz besonders auch die Zusage für staatliche Fördermittel für die Sanierung und Modernisierung des mittlerweileJahre alten Hallenbads an der Goethestraße.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



178 Aufrufe

91 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen