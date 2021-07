Junger Exhibitionist: Polizei sucht weitere Zeugen

Ein noch nicht identifizierter Jugendlicher hat sich in Schorndorf offenbar vor mehreren Frauen entblößt. Die Polizei sucht zu dem Vorfall Zeugen.

Mittwoch, 07. Juli 2021

Gerold Bauer

Im Presseportal schildert das Polizeipräsidium Aalen den Sachverhalt so: Eine Zeugin teilte dem Polizeirevier Schorndorf am Dienstagnachmittag kurz vor 16 : 30 Uhr mit, dass sich kurz zuvor in der Straße „Beim Brünnele“ zwischen Altenheim und Archivplatz ein etwa 14 Jahre alter Jugendlicher vor ihr entblößt hat. Der Jugendliche habe seinen Penis in die Hand genommen und ihr gegenüber die Worte „big penis“ geäußert, allerdings nicht daran manipuliert. Nach Aussage der Geschädigten habe der Jugendliche dies auch anderen Frauen gegenüber getan.

Beim Eintreffen des Streifenwagens war der Tatverdächtige laut Polizeibericht bereits geflüchtet. Personenbeschreibung: Er trug zur Tatzeit einen komplett weißen Jogginganzug, dunkler Hauttyp.





Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 /​ 9500 zu melden.

