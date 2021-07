Stadt Lorch bekommt eine Kinderfeuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr in Lorch bekommt im September eine Kinderfeuerwehr. Insgesamt zwölf junge Leute mit einem Mindestalter von acht Jahren sollen aufgenommen werden. Bisher gibt es zwei Voranfragen interessierte Eltern. Ansprechpartnerin für den Nachwuchs ist Saskia Nusser.

Die junge Feuerwehrfrau Saskia Nusser hat eine Fortbildung mitgemacht, um den Erfordernissen der entsprechenden Satzung, die neu gestaltet wurde, gerecht zu werden. Außerdem bekommt sie Unterstützung von weiteren Personal mit pädagogischem Hintergrund. Mehr über das Projekt Kinderfeuerwehr in Lorch lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnertstag,. Juli.

