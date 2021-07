Überschwemmung beim Tennisverein: Jetzt wird aufgeräumt

Foto: tvgd

Die Überschwemmung hat den Tennisverein sehr hart getroffen, aber nicht ganz so hart wie 2016 . Das große Aufräumen mit Hilfe der Mitglieder hat begonnen, die Sanierung durch Profis läuft nun an.

Mittwoch, 07. Juli 2021

Gerold Bauer

24 Sekunden Lesedauer



Die Vereinsführung ist stolz und dankbar, dass sich die Mitglieder so tatkräftig an der Beseitigung des Schlamms und Unrats von den Sandplätzen im Freien beteiligen. Die Sanierung der Tennishalle muss aber eine Fachfirma machen.





Wie hoch das Ausmaß des Schadens laut Gutachter ist und wie es der Verein schafffen will, dass die Halle im Oktober wieder bespielbar ist, steht am 7 . Juli in der Rems-​Zeitung!











