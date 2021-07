Kreisimpfzentrum in Aalen: Sonder-​Impfung mit Johnson & Johnson

Isabelle Bünting (links), Master-​Studentin an der Hochschule Aalen, erhält ihre Impfung vom Team um Dr. Gerhard Birn, Mobiles Impfteam des Zentralen Impfzentrums Robert-​Bosch-​Krankenhaus Stuttgart. Foto: Landratsamt Ostalbkreis

1000 Impfdosen von Johnson & Johnson gibt es bei einer Sonderaktion am Samstag und Sonntag, 10 . und 11 . Juli, im Kreisimpfzentrum des Ostalbkreises in Aalen. Eine Terminbuchung ist nicht nötig.

Donnerstag, 08. Juli 2021

Thorsten Vaas

44 Sekunden Lesedauer



9

20

30

18

Die mittlerweile dritte Sonderaktion im Kreisimpfzentrum Ostalbkreis läuft an beiden Tage vonbisUhr. Die Termine werden spontan vor Ort in der Reihenfolge des Eintreffens der Impfwilligen vergeben. Für die Immunisierung reicht bei Johnson & Johnson eine einmalige Impfung aus. Impfen lassen können sich Erwachsene abJahren, die bisher noch keine Impfung erhalten haben. Mitzubringen sind der Personalausweis, die Krankenversicherungskarte, der Impfausweis sowie gegebenenfalls medizinische Unterlagen (zum Beispiel Herzpass, Diabetikerausweis oder Medikamentenliste – falls vorhanden). Bei Personen, die unter Betreuung stehen, muss der Betreuerausweis der Begleitperson vorgelegt werden.Um auch für die jüngere Generation die Impfung gegen Corona einfach zu machen, hat die Landkreisverwaltung mit den Mobilen Impfteams des Robert-​Bosch-​Krankenhauses Stuttgart Impftage an den Kreisberufsschulzentren und den Hochschulen organisiert. Am Freitag gibt es einen Impftag für Schülerinnen und Schüler des Kreises sowie Studierende in der Schwäbisch Gmünder Schwerzerhalle

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



101 Aufrufe

176 Wörter

32 Minuten Online



Beitrag teilen