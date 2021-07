Corona: Wie Unterricht im Herbst möglich wird

Nach den Sommerferien werden die Corona-​Infektionszahlen vermutlich wieder steigen. Schulen und Kitas sollen trotzdem offen bleiben. Die Wissenschaft hat klare Empfehlungen, wie das funktionieren kann. Welche Rolle spielen Impfungen und Luftfilter?

Die Coronapandemie hat das Schuljahr/​stark zerstückelt. Wird es nach den Sommerferien besser? Äußerungen des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn , dass Familien sich im Herbst erneut auf Wechselunterricht einstellen müssten, verunsichern Familien. Dabei gibt es längst wissenschaftlichen Rat, wie Präsenzunterricht im Herbst auch bei steigenden Infektionszahlen möglich ist.Vergangenes Jahr wurden Schulen nach langem Hin und Her und regional unterschiedlichen Regelungen Mitte Dezember bundesweit geschlossen, Kitas gingen in den Notbetrieb – so blieb es über Monate. Das soll dieses Jahr verhindert werden. Mögliche Maßnahmen sind in der von Experten ausFachverbänden und Organisationen sowie Eltern-​, Schüler– und Lehrervertretern erarbeiteten S 3 -​Leitlinie aufgeführt. Zwar wurden die Leitlinien schon im Februar mit dem Ziel vorgestellt, Schulöffnungen zu begleiten. Doch sie sei „nach wie vor eine gültige und praxisnahe Hilfe“, sagt Eva Rehfuess . Die Leiterin des Lehrstuhls für Public Health an der Ludwig-​Maximilians-​Universität München hat maßgeblich an der Leitlinie mitgewirkt. „Die Schließung von Schulen sollte auch in Pandemiezeiten nur als letzte Option erwogen werden“, heißt es.

