Freibad Schechingen: Wann kann es wieder öffnen?

Noch steht im Nichtschwimmerbereich des Schechinger Freibads eine Dreckbrühe. Es sind die Nachwehen des Unwetters vom 23 . Juni, das im Raum Gmünd die Gemeinde Schechingen mit am schlimmsten getroffen hat. Wann kann das Bad wieder öffnen?

Freitag, 09. Juli 2021

Thorsten Vaas

Bademeister Dieter Krieger war schon dabei, das Becken mit frischen Wasser zu füllen, als er beschloss, vorsichtshalber noch die Rohre zu spülen. Das Ergebnis steht nun in Form einer dreckigen Brühe im Nichtschwimmerbereich des Freibads - ein Vorgang, den Krieger wahrscheinlich wiederholen muss. „Sonst haben wir im nächsten Jahr in den Leitungen Zement“, sagt der Bademeister, der seit dem Unwetter vom Juni mit den Aufräumarbeiten beschäftigt ist. „Wir hoffen, dass wir am. Juli eröffnen können“, sagt Bürgermeister Stefan Jenninger. Es darf nur nichts mehr dazwischen kommen.