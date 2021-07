Hochwasser im Ostalbkreis: Rems-​Brücke in Waldhausen bedroht

Fotos: hs

Gewitterschauer und danach stundenlanger Starkregen haben in der Nacht zum Freitag und am Morgen in weiten Teilen des Ostalbkreises zu einer Hochwassersituation. In Waldhausen musste eine Brücke gesichert werden.

Freitag, 09. Juli 2021

Gerold Bauer

21 Sekunden Lesedauer



Betroffen waren besonders die Bereiche um Bopfingen, Westhausen, Neuler und Lauchheim. Auch die Rems hatte sich in einen reißenden Strom verwandelt. In Lorch-​Waldhausen wurde der Rohbau der neuen Remsbrücke durch zusätzliche Gewichte gegen das Abheben gesichert, und in Gmünd wurden der Remsstrand und die Promenaden verwüstet.

