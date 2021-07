VfR Aalen: Jonas Arcalean kommt vom FC Gießen

Mittelstürmer Jonas Arcalean wechselt innerhalb der Regionalliga Südwest vom FC Gießen zum VfR Aalen.

Der-​Jährige Mittelstürmer begann seine Karriere wie VfR-​Spieler Daniel Elfadli beim SVK Rutesheim, bevor erfür ein Auslandsstudium in die USA wechselte und dort weiter professionellen Fußball spielte. Zwei Jahre später kehrte Arcalean nach Deutschland zurück und wechselte zur Winterpause zum FC Gießen. In Gießen erzielte er in der vergangenen Saison fünf Tore inSpielen und war somit zweitbester Torschütze im Verein. Arcalean ist ein klassischer Stürmer, der aber auch auf der rechten und linken Außenbahn für offensive Akzente sorgen kann.„Mit Jonas Arcalean haben wir einen torgefährlichen Mittelstürmer verpflichtet, der bereits im vergangenen halben Jahr in Gießen sein Können unter Beweis stellen konnte“, meint Uwe Wolf zum Wechsel von Arcalean zum VfR Aalen. Der VfR-​Trainer fügt hinzu: „In den ersten Gesprächen wurde schnell klar, dass Jonas durch seine menschlich positive Art genau zum VfR Aalen passt. Besonders durch seine ersten Schritte in Rutesheim kennt er die Region und kann sich sehr gut mit ihr identifizieren. Ich bin mir sicher, dass wir alle mit Jonas Arcalean viel Freude haben werden.“

