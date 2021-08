Neue Garage für die Helfer-​vor-​Ort

Foto: gn

Um hilfesuchenden, verletzten, verunfallten oder plötzlich erkrankten Personen helfen zu können, bevor der Rettungsdienst vor Ort sein kann, wurde im März 2011 die Helfer-​vor-​Ort Gruppe des DRK Wißgoldingen gegründet.

Sonntag, 01. August 2021

Gerhard Nesper

Da für das Einsatzfahrzeug der HvO bislang keine optimale Unterstellmöglichkeit vorhanden war, wurde in enger Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Waldstetten und der Helfer-​vor Ort-​Gruppe Wißgoldingen in den letzten Monaten eine Garage für deren Einsatzfahrzeug verwirklicht. An einen älteren Schuppen im Hinterhof des Bezirksamts, in dem sich Abstellräume der verschiedenen Vereine befinden, hatten dieHelfer-​vor-​Ort in rundStunden ehrenamtlicher Arbeit innerhalb von gutMonaten eine Garage angebaut. Mehr darüber steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

