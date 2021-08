TSGV Waldstetten: Dank Waidmann-​Tor im Achtelfinale des WFV-​Pokals

Der Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten hat mit einem 1 : 0 ( 0 : 0 )-Heimerfolg gegen den Ligakonkurrenten SV Bonlanden das Achtelfinalticket im WFV-​Pokal gelöst. Den entscheidenden Treffer erzielte Nico Waidmann.

Sonntag, 01. August 2021

Ein spätes Tor nach einem Eckball sollte den Unterschied ausmachen. Roberto Nicolosi brachte das Leder auf den kurzen Pfosten, dort verlängerte Joshua Szenk und der 19 -​jährige Nico Waidmann staubte aus drei Metern zum 1 : 0 -Siegtreffer für den TSGV Waldstetten ab ( 85 .).





In der dritten Runde des WFV-​Pokals ist es aus Landesligasicht zu einem echten Topduell gekommen. Es duellierten sich der TSGV Waldstetten und der SV Bonlanden, die traditionell in der oberen Hälfte der Liga anzusiedeln sind. Personell aber fehlten auf beiden Seiten eine Vielzahl an Akteuren.

