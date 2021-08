Zeugen gesucht: Einbruch in Kosmetikstudio in Waldstetten

Am frühen Sonntagmorgen gegen 1 . 50 Uhr brach ein Unbekannter in ein Kosmetikstudio in der Gmünder Straße in Waldstetten ein. Der Täter schlug mit einem Stein ein Fenster zum Studio ein und stieg ein. Im Kassenbereich wurde Bargeld im Wert von mehr als hundert Euro entwendet.

Der Täter wurde von einer Zeugin beobachtet und wie folgt beschrieben: Ca.cm groß, schlanke Figur und komplett schwarz gekleidet. Offenbar stand ein weiterer Täter vor dem Studio „Schmiere“. Dieser hatte ein Fahrrad bei sich und ergriff nach dem Erkennen der ersten eintreffenden Streife die Flucht. Eine Sofortfahndung verlief negativ. Am Tatort konnte umfangreiches Spurenmaterial gesichert werden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten in Waldstetten, Telefon/​, entgegen.

