Bundespolizei: Regionalzug überfährt bei Schwäbisch Gmünd Einkaufswägen

Auch eine Schnellbremsung nützte nichts mehr, als ein Lokführer in der Nacht zum Dienstag auf den Gleisen bei Schwäbisch Gmünd Einkaufwägen vor dem Zug stehen sah. Der von Nördlingen kommende Regionalzug überfuhr die Wägen. Fahrgäste wurden einer Meldung der Bundespolizei zufolge nach bisherigem Stand nicht verletzt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dienstag, 10. August 2021

Edda Eschelbach

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag ( 10 . 08 . 2021 ) fünf Einkaufswägen auf die Gleise bei Schwäbisch Gmünd gelegt und so den Lokführer eines Regionalzuges zu einer Schnellbremsung gezwungen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Lokführer gegen 1 . 30 Uhr auf der Strecke von Nördlingen nach Schwäbisch Gmünd, als er die Einkaufswägen des in der Nähe befindlichen Gartencenters im Gleisbereich bemerkte. Trotz der umgehend eingeleiteten Schnellbremsung konnte letztlich ein Überfahren der Einkaufswägen nicht verhindert werden.







Die 18 Reisenden im Zug blieben nach bisherigem Sachstand bei dem Vorfall unverletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durch alarmierte Einsatzkräfte der Landes– und Bundespolizei konnte der nur leicht beschädigte Zug seine Fahrt fortsetzen. Weitere bahnbetriebliche Beeinträchtigungen blieben aus.







Die Bundespolizei hat inzwischen die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Zeugen, die zum Zeitpunkt des Vorfalls Auffälligkeiten beim Gartencenter in der Nähe des Sachsenhofes in Schwäbisch Gmünd festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07114 /​ 870350 zu melden.







Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (Der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/​h beträgt bis zu 1 . 000 Meter).

