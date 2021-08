Mit Corona aus dem Urlaub zurück?

Im europaweiten Vergleich sind die Infektionszahlen in Deutschland derzeit sehr niedrig. Aber sie liegen über denen des Vorjahres. In ersten Bundesländern steigt die Infektionskurve zudem stark an. Wie ist die Lage vor dem Bund-​Länder-​Gipfel am Dienstag?

Dienstag, 10. August 2021

Thorsten Vaas

Am Dienstag beraten die Regierungschefs von Bund und Ländern über die Coronapolitik. Entscheidende Grundlage ist die Entwicklung der Infektionszahlen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.Warum reden trotz niedriger Inzidenz viele von der vierten Welle?In den vergangenen sieben Tagen wurdenCorona-​Infektionen jeEinwohner per Labortest bestätigt – im europaweiten Vergleich ein Topwert. Allerdings waren die Infektionszahlen in diesem Sommer nur eine Woche lang so niedrig wie. Seither steigen sie. Bislang zwar nur leicht, doch im Oktober und März drehte das Virus die Infektionskurve binnen zwei Wochen ins steile Wachstum. Die Gefahr eines neuerlichen Knicks ist real. Zwar infizieren sich derzeit vor allem junge Erwachsene, die eine Erkrankung meist gut wegstecken. Allerdings steigen in der Folge auch bei Älteren die Infektionszahlen seit einigen Wochen leicht.

