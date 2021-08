Schwäbisch Gmünd: Transporter steckt in Hecke

Einen Schock dürfte der Fahrer eines Paketdienstes erlitten haben, als am Dienstagmorgen sein Transporter im abschüssigen Tannenweg in Schwäbisch Gmünd an ihm vorbeirollte. Nach 50 Metern rollte der Wagen schließlich in einen Vorgarten und blieb in einer Hecke stecken.

Dienstag, 10. August 2021

Thorsten Vaas

Der Paketfahrer stellte das Auto gegenUhr im Tannenweg ab, um Postsendungen auszuliefern. Plötzlich rollte das Auto rückwärts auf der abschüssigen Straße an dem Kurierfahrer vorbei und streifte den Mann noch minimal. Nach etwaMetern rollte der Transporter schließlich in einen Vorgarten und kam dort in einer Hecke zum Stehen. Der Schaden am Paketfahrzeug wird aufEuro geschätzt, es musste abgeschleppt werden. Am Vorgarten entstand geringer Sachschaden.

