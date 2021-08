Bocksgasse in Gmünd: Nachmieter für Douglas-​Räumlichkeiten steht fest

Vor wenigen Wochen hat Douglas für immer seine Räumlichkeiten in der Bocksgasse in Gmünd geschlossen, im September folgt der Weggang von Mister Lady Mode. Nun steht fest, wer ab Januar 2022 Nachmieter sein wird.

Mittwoch, 11. August 2021

Nicole Beuther

Wie Bettina Schwarz von IVT Immobilien, Vermögen und Treuhand GmbH im Gespräch mit der Rems-​Zeitung mitteilt, wird das bereits in Gmünd ansässige Sanitätshaus OrthoTecLeicht Orthopädie– und Rehatechnik Räumlichkeiten in der Bocksgasse 2 beziehen. Hierbei handelt es sich um die bisherige Ladenfläche von Douglas und um einen Teil der aktuellen Ladenfläche von Mister Lady Mode. Wie die RZ am Dienstag berichtete, schließt das Bekleidungsgeschäft im September seine Türen. Es verbleibt eine Restfläche von 200 Quadratmetern des Mister-​Lady-​Geschäftes; hierfür werden noch Nachmieter gesucht.





Welche Pläne IVT hat und was Michael Leicht bewogen hat, mit seinem Geschäft in die Bocksgasse zu ziehen, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



