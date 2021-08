Hintere Schmiedgasse: Erster Brezelparkplatz in Gmünd

Seit Mittwoch ziert eine große Brezel eine Haltebucht in der Hinteren Schmiedgasse . Sie markiert den ersten Brezelparkplatz, weitere sollen folgen. Wie lange dort das Auto stehen darf? Man kann seine Brezel nicht nur kaufen, die Zeit reicht wohl auch zum Essen. OB Richard Arnold taxierte die Haltedauer bei der Einweihung der Pop-​up-​Plätze in den Schmiedgassen auf zehn Minuten. Allerdings wird’s wohl mit der Kontrolle der Parkdauer schwierig: Die Parkscheinautomaten in der Nähe haben gar keine „Brezeltaste“.

