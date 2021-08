Long-​Covid-​Ambulanzen in ganz Deutschland gefordert

Betroffene und Mediziner setzen sich für eine bessere Versorgung von Menschen mit dem neuen Krankheitsbild Long Covid ein.

Mittwoch, 11. August 2021

So fordert die Betroffenen-​Initiative Long Covid Deutschland in einer Online-​Petition die Bundesregierung dazu auf, in allen Regionen die Einrichtung fächerübergreifender Ambulanzen zu fördern. In Großbritannien und den USA seien auf Regierungsebene bereits derartige Initiativen zu Long Covid gestartet worden. Die Petition unterschrieben bereits mehr alsMenschen. Von Long Covid spricht man, wenn nach einer überstandenen Infektion neue Symptome hinzukommen oder diese länger als vier Wochen bestehen. Nach ersten Studien sind mindestens zehn Prozent der Corona-​Infizierten von Langzeitfolgen betroffen – das wären allein in Deutschland mehr alsMenschen seit Beginn der Pandemie.

