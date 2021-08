TSGV Waldstetten: Weit entfernt von der Pokalsensation

Foto: Zimmermann

Erstmals überhaupt ist der Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten im Achtelfinale des WFV-​Pokals gestanden. Am Mittwochabend unterlagen die Waldstetter dem klassenhöheren Verbandsligisten SSV Ehingen-​Süd klar mit 0 : 5 ( 0 : 2 ).

Mittwoch, 11. August 2021

Alex Vogt

Die Tore für die Gäste erzielten Kevin Ruiz ( 1 .), Simon Dilger ( 38 ., 52 .), Aaron Akhabue ( 50 .) und Robin Stoß ( 76 .).





Die Teilnahme alleine ist für den Fußball-​Landesligisten TSGV Waldstetten bereits ein Erfolg gewesen. Doch im Achtelfinale des WFV-​Pokals war nun Schluss. Verbandsligist SSV Ehingen-​Süd war in den entscheidenden Momenten einfach wacher als die auch an diesem Mittwochabend von Co-​Trainer Peter Frömmel betreuten Waldstetter. So stand am Ende ein) zu Buche, die Pokalreise der Waldstetter ist somit beendet.

